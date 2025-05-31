Kahramanmaraş Geben Vadisi Milli Parkı Açıldı

KAHRAMANMARAŞ GEBEN VADİSİ MİLLİ PARKI İLAN EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’taki Geben Vadisi’nin milli park olarak ilan edilmesiyle Türkiye’deki milli park sayısının 50’ye, korunan alan sayısının da 679’a çıkığını duyurdu. DKMP tarafından yapılan açıklamada, kurumun Türkiye’nin doğal zenginliklerini korumanın yanı sıra korunan alan sayısını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Geben Vadisi’nin korunan alanlar arasına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Kararı’yla söz konusu alan Geben Vadisi Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu kararla birlikte ülkemizdeki milli park sayısı 50’ye, korunan alan sayısı 679’a yükseldi” denildi.

EKOLOJİK DEĞERLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Açıklamada, Geben Vadisi Milli Parkı’nın Türkiye’deki fitocoğrafik alanlardan İran-Turan ve Akdeniz bölgeleri geçiş alanında bulunduğuna ve Anadolu Çaprazı üzerinde önemli bir ekolojik koridor oluşturduğuna dikkat çekildi. Vadinin 603 bitki türüne ev sahipliği yaptığı kaydedilirken, bunlardan 83’ünün endemik olduğunu vurguladı. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bu alanın zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliği ile eşsiz bir ekosistem özellikleri taşıdığını belirtti ve bu doğa kaynağının Kayranlı Dağı’nın siluet kazandırdığını ifade etti.

ZİYARETÇİ HEDEFİ

Çokçetin, Geben Vadisi’nde yer alan Kırksu gözeleri ve Karagöl Karstik Gölü’nün eko turizm meraklıları için önemli bir ziyaret noktası oluşturduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, “İki ayrı giriş ve çıkışı bulunan, 272 metre uzunluğundaki Söğütovası Travers Mağarası’nın yanı sıra Roma döneminden kalma Meryemçil Kalesi, Kızıl Kale ve Roma Hamamı gibi tarihi yapılar da bölgeye ayrı değer katıyor” açıklamasında bulundu. Çokçetin, Müdürlük olarak bu gibi alanları korurken aynı zamanda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve “Geben Vadisi Milli Parkı’nda gerekli altyapı ve donanımı tesis ederek, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.