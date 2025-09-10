Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Atandı

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu karar doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değiştiriliyor. 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatına alınıyor.

YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Yeni Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman oldu. 1968 yılında Malatya’da dünyaya gelen Gökduman, aslen Adıyaman nüfusuna kayıtlı. 1989 yılında Polis Akademisi’ni tamamlayarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında hizmet vermeye başladı.

KARİYERİ ÜZERİNE

Farklı rütbelerde İstanbul, Hakkâri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerinde görev almış. 2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi unvanıyla çalıştıktan sonra Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. En son olarak 01.08.2023 tarih ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır.