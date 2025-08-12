Kahramanmaraş Kebapçıda Hijyen Eksikliği Gözlemlendi

KAHRAMANMARAŞ’TA HİJYENİK SORUNLAR

Kahramanmaraş’ta bir kebapçıda kaydedilen görüntüler, Hindistan’daki hijyen sorunlarını akıllara getirdi. Kebapçıda hijyen kurallarına neredeyse hiç uyulmadığı görülüyor.

ÇALIŞANIN DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde, çalışanın eti ve salatayı ekmekle birlikte çıplak elle koyduğu dikkat çekiyor. Ayrıca tezgahın son derece kirli olduğu da gözlerden kaçmadı. Bu anlara ait videolar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kullanıcılar tarafından sert eleştiriler aldı.