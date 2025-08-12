Haberler

Kahramanmaraş Kebapçıda Hijyen Eksikliği Gözlemlendi

KAHRAMANMARAŞ’TA HİJYENİK SORUNLAR

Kahramanmaraş’ta bir kebapçıda kaydedilen görüntüler, Hindistan’daki hijyen sorunlarını akıllara getirdi. Kebapçıda hijyen kurallarına neredeyse hiç uyulmadığı görülüyor.

ÇALIŞANIN DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde, çalışanın eti ve salatayı ekmekle birlikte çıplak elle koyduğu dikkat çekiyor. Ayrıca tezgahın son derece kirli olduğu da gözlerden kaçmadı. Bu anlara ait videolar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kullanıcılar tarafından sert eleştiriler aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.