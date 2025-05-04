Kahramanmaraş merkezli 20 kişi yakalandı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, kripto para borsalarının kopyalarını oluşturarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği düşünülen yaklaşık 200 milyon liralık banka ve kripto hesapları ile taşınmazlarına el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyete başvuran bir kişi, kripto para almak amacıyla girdiği bir internet sitesinde dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Bu durum üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette dolandırıcılıkla ilgili yapılan çalışmalarda, kripto para borsalarının kopyalarının üretildiğini, ‘Hediye bakiye’ ve ‘Yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirildiğini ve hesap bilgileri ile kripto varlıklarının ele geçirildiğini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin adresleri ve kimlikleri belirlenerek Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de 23 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAŞINMAZLARINA EL KONULDU

MASAK raporu doğrultusunda, şüphelilerin yaklaşık 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka ve kripto borsa hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu. Ayrıca, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.