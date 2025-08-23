Kahramanmaraş MTB Cup Başladı

KAHRAMANMARAŞ MTB CUP’IN BAŞLANGICI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Başkonuş Yaylası’nda “Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası” etkinliği start aldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Türkiye’den 16 ilden toplamda 280 sporcu, Başkonuş Yaylası’nda bir araya geldi.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışların sonunda elde edilen dereceyle sporculara ödülleri takdim edildi. Şampiyonanın son günü ise “Elit Erkek, Elit Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın” kategorilerinde yarışmalar ile tamamlanacak.