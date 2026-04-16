Kahramanmaraş Okul Saldırganının Babası Tutuklandı

Kahramanmaraş’taki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli’nin tutuklandığı bildirildi.

EMNİYET’TEN TAZE AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın bütün yönleriyle sürdüğünü belirtti. Yapılan ilk araştırmalarda, saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında Amerika’da gerçekleştirilen bir saldırıyla bağlantılı olarak Elliot Rodger’a referans veren bir görsel kullandığı tespit edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası Uğur Mersinli’nin 15 Nisan’da gözaltına alındığını ve adli mercilere sevk edildiğinde tutuklandığını duyurdu. Şahsın ikametgahında ve baba Uğur Mersinli’ye ait araçta gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallere el konulup incelemeye alındı.

TERÖR BAĞLANTISI BULUNAMADI

Yapılan açıklamada, olay yeri incelemesinin tamamlandığı, kamera kayıtlarının da dahil olduğu tüm kanıtların dikkatlice değerlendirildiği vurgulandı. İlk bulgulara göre, saldırının terör bağlantısına dair herhangi bir belirti olmadığı ve olayın bireysel bir eylem olarak değerlendirildiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 9 kişinin kimlikleri belirlenerek Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir öğretmen ile sekiz öğrenci yer alıyor.

“Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

