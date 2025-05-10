Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gezi Düzenledi

TEKNİK GEZİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla teknik gezi düzenliyor. Bu gezi sırasında, Ziraat Fakültesi’nin uygulama alanları, seralar, tarımsal araştırma merkezleri ve değişik özel çiftlikler ziyaret edilerek öğrencilere kapsamlı bilgi sunuluyor.

EĞİTİMCİLER DE KATILDI

Gerçekleştirilen teknik gezide, Göksun MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ile öğretim görevlisi Dr. Şerife Akkeçeci de öğrencilere rehberlik ediyor. Bu etkinlik, öğrencilerin pratik deneyim kazanmalarını sağlarken mesleki gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.