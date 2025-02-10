Kahramanmaraş’ta 110 Yıllık Mahallenin İsmi Değişti

MAHALLE İSMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin ismi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, konuya ilişkin “Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık” diye belirtti.

DİLEKÇE İLE TALEP EDİLDİ

Afşin ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Ördek Mahallesi’nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne yazdığı dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini talep etti. Dilekçenin ekinde mahallelilerin imzaları da yer aldı. Afşin Belediye Meclisi, 200 haneli ve yaklaşık 450 kişinin yaşadığı bu 110 yıllık mahallenin adını Güzelyurt olarak değiştirmeyi uygun buldu.

Muhtar Medet Karakaş, kendisinin yanı sıra mahallelilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti. “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim’ diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu” diyerek durumu açıkladı. Köylüler arasında toplanarak “Köyümüzün ismini değiştirelim” dediklerini belirten Karakaş, 200 imza toplayarak belediyeye başvurduklarını aktardı. “Köyümüz hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” diye de ekledi. Mahalle sakinleri de isim değişikliğinden memnun olduklarını, gittikleri her yerde isimlerinden dolayı alay edildiğini dile getirdi.