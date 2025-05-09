Kahramanmaraş’ta 130 ölü cezalandırıldı

ÇUHADAR SİTESİ DAVASINDA CEZA VERİLDİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremin ardından yıkılan Çuhadar Sitesi’nde 130 kişinin ölümüne yol açan davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 1’i firari olan 2’si tutuksuz 3 sanığın yer aldığı bu davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, tutuksuz sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık E.K. duruşmaya katılmadı.

YARGILAMA SÜRECİNDE SAVUNMALAR

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu. Sıtkı Okumuş, yaptığı savunmada suçsuz olduğunu ve hiçbir kusurunun bulunmadığını belirterek beraatini istedi. Buna ek olarak, tutuksuz sanık F.K. da beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Tüm beyanların ardından, mahkeme heyeti, sanık Sıtkı Okumuş’u “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan mahkum etti.

FİRARİ SANIK İÇİN DOSYA TEFRİK EDİLDİ

Mahkeme, tutuksuz sanık F.K.’nın beraatine hükmetti ve firari sanık E.K.’nin yakalanamamış olmasını göz önünde bulundurarak dosyasının tefrik edilmesine karar verdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli depremde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının ardından başlatılan soruşturma neticesinde 3 sanık hakkında dava açılmıştı.