Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

ZANLI TUTUKLAMALARI

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlarla aranan 17 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, toplamda 193 şüpheliyi gözaltına aldı.

TOPLAMA OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 13 uzun namlulu silah mühimmatı ve 33 tarihi eser olabileceği değerlendirilen nesne ele geçirildi. Jandarma merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17’si tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.