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Kahramanmaraş’ta 19 Suçtan Aranan Şüpheli Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ’TA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş’ta, toplamda 19 ayrı suçtan sorgulanan bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Alınan bilgilere göre, son üç ayda gerçekleşen 5 ikametten hırsızlık olayı, 4 motosiklet hırsızlığı, 2 elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 otomobilden hırsızlık ve 1 yağma olayının faili olduğu belirlenen M.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SUÇLARININ DETAYLARI VE YAKALAMA ANI

Mahkemeye sevk edilen M.K., tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler arasında, 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, banka kartları, 1 araç anahtarı, 1 ruhsat ve 1 telefon bulundu. Bu malzemeler, hak sahiplerine iade edilmek üzere teslim edildi.

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