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Kahramanmaraş’ta 20 Şüpheli Tutuklandı

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINANLAR

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 ilde gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla 29 Nisan’da bu zanlıları gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.

Yapılan denetimlerin ardından şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29 Nisan’da yapılan operasyonda dolandırıcıların, kripto borsalarının sahte web sitesini kurduğu ve yüksek kazanç ile hediye bakiye vaadiyle mağdurların hesap bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi. Bu süreçte, 20 zanlı gözaltına alındı.

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