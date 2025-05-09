Kahramanmaraş’ta 222 Şahıs Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ’TA JANDARMA ÇALIŞMALARI

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği faaliyetlerle 222 aranan şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele tarafında çok sayıda çalışma yaptı. Bu kapsamda gözaltına alınan 222 şahıstan çeşitli suçlardan arananlar arasında 31 kişi, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile uyuşturucu madde kullanımı suçlarından gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yakalanan şahıslardan elde edilen materyaller arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 99 adet sikke, 48 adet tarihi obje, 90 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 61 adet sentetik hap, 300 adet Captagon hap ve 1.5 kilogram kıyılmış tütün yer alıyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca, yakalananlardan 2 şahıs hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 421 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 1.072 sürücüye toplamda 3 milyon 688 bin 697 TL ceza uygulandı. Ayrıca, 127 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 şahısın sürücü belgeleri geri alındı. Bu kapsamda jandarma ekiplerinin etkin çalışmaları devam ediyor.