Kahramanmaraş’ta 3 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiler ışığında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda R.D., S.D. ve Y.E.K. (SSÇ) isimli şahısları uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Şahıslar, işlemlerinin sonunda adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme, 3 kişinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının etkili bir şekilde sürdüğünü göstermekte.

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

