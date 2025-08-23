Kahramanmaraş’ta 3 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiler ışığında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda R.D., S.D. ve Y.E.K. (SSÇ) isimli şahısları uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Şahıslar, işlemlerinin sonunda adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme, 3 kişinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının etkili bir şekilde sürdüğünü göstermekte.