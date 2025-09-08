Kahramanmaraş’ta 31 Zanlı Tutuklandı

GAZİANTEP’TE YAPILAN OPERASYONLAR

Kahramanmaraş’ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 67 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan dolayı aranan 67 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 7 av tüfeği gibi suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğinde, 31 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.