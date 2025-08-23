Kahramanmaraş’ta 367 Konut Anahtarları Verildi

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE KONUT TESLİM TÖRENİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde toplamda 367 köy konutunun yapımı tamamlandı ve bu konutların anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı. Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi’nde 79, Polat Mahallesi’nde ise 288 köy konutu hak sahiplerine teslim edildi.

KAYMAKAM SUNGUR’UN AÇIKLAMALARI

Yolkoru Mahallesi’nde düzenlenen anahtar teslim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Malatya Valisi Seddar Yavuz’un himayesinde yürütülen asrın inşa seferberliği ile depremin izlerinin silindiğini dile getirdi. Sungur, depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini ifade ederek, evlerin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

TÖRENE KATILIMCI HANGİ İSİMLER VARDI?

Anahtar teslimi törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Sarı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahipleri katıldı. Anahtarlarını teslim alan depremzedeler sonrasında yeni evlerini gezerek, yaşam alanlarına ilk adımlarını attı.