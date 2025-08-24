Kahramanmaraş’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

ELBİSTAN’DA DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, sarsıntı bugün saat 05.59’da gerçekleşti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi oldu.

SAĞLIK DURUMU VE ETKİLERİ

Depremin yerin 19.74 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Gebze, Düzce gibi bölgelerde sıkça yaşanan bu tür sarsıntılar, bölgede ufak çaplı hasar ve endişelere yol açabiliyor. Ancak şu an için kayda değer bir zarar ya da yaralanma durumu bildirilmedi.