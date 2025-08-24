Haberler

Kahramanmaraş’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

ELBİSTAN’DA DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, sarsıntı bugün saat 05.59’da gerçekleşti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi oldu.

SAĞLIK DURUMU VE ETKİLERİ

Depremin yerin 19.74 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Gebze, Düzce gibi bölgelerde sıkça yaşanan bu tür sarsıntılar, bölgede ufak çaplı hasar ve endişelere yol açabiliyor. Ancak şu an için kayda değer bir zarar ya da yaralanma durumu bildirilmedi.

ÖNEMLİ

Esendere Kapı’da 33 Litre Metamfetamin

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramalarda, yakıt deposunda 33 litre sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa’da Yaya Araçla Çarpıştı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 40 yaşındaki Selçuk Akgün, yolun karşısında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

