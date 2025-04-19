Kahramanmaraş’ta 47 Şüpheli Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kahramanmaraş’ta polis, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmada, 39 şüpheli tutuklandı.

NARKOTİK ŞUBEDEN BASKINLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda silahlı örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler üzerinde yoğunlaştı. Belirlenen 47 şüpheli için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon neticesinde pek çok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARI

Gerçekleştirilen baskınlarda, 7 bin 888 adet sentetik hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, bonzai, AMG maddesi ile birlikte 5 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.