Kahramanmaraş’ta 49 Şüpheli Tutuklandı

HAFTALIK OPERASYNLAR SONUCUNDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan dolayı yakalanan 49 kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son bir hafta içerisinde yürüttüğü çalışmalarda, 76 kişiyi çeşitli suçlardan yakaladı. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 2 kişi, hırsızlık olaylarına karışan 14 kişi de operasyonlar sonucunda ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 49’u, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

YAKALANAN MALZEMELER VE SUÇ UNSURLARI

Yakalanan şüphelilerden elde edilen malzemeler arasında 16,45 gram esrar, 26,98 gram metamfetamin, 197,21 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 9,45 gram afyon sakızı, 429 paket sentetik ilaç, 2.740 paket kaçak sigara, doldurulmuş makaron ile 6 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.

TRAİFİK DENETİMLERİ DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, trafik ekipleri de şehirdeki huzuru bozan durumlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde 211 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 83 araca abartı egzoz kullanmaktan ceza kesildi. Ayrıca, 590 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.