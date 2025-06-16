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Kahramanmaraş’ta 56 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen polis operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan toplamda 56 şüpheli yakalanıyor. Bu şüphelilerden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

POLİS OPERASYONLARI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Haziran tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 37 şahısın yanı sıra, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi yakalıyor. Yapılan bu başarılı operasyon sonucunda yakalanan 56 şüpheliden 28’i tutuklanıyor.

ELE GEÇİRİLEN BİLGİLER

Gerçekleştirilen aramalarda, 32,51 gram esrar, 260,92 gram metamfetamin, 148,22 gram bonzai, 174 adet sentetik ecza, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçiriliyor. Elde edilen bu maddeler, uyuşturucu kullanımının ve suç oranının önlenmesine yönelik önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

TRAFFIC DENETİMLERİ

Trafik güvenliğini tehdit eden ve gürültü kirliliğine yol açan denetimlerde ise 133 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten işlem yapılıyor. Ayrıca, 47 araca abartı egzoz kullanmaktan ve 282 kişiye belgeleri olmadan araç kullanmaktan işlem uygulanıyor. Bu durum, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulması adına yapılan önemli bir çalışma olarak kaydediliyor.

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