Kahramanmaraş’ta 6 Milyon Boş Makaron

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından 6 milyon adet boş makaron yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, kaçakçılıkla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Göksun yönünden şüpheli bir aracın geçeceği bilgisini aldı.

ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine gerekli önlemler alınarak, şüpheli araç takip edilmeye başlandı. Durdurulan aracın iç kısmında gerçekleştirilen aramada, toplamda 30 bin karton içerisinde 6 milyon adet boş makaron bulundu. Olayla bağlantılı olarak sürücü S.G. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

