Kahramanmaraş’ta 69 Şüpheli Yakalandı

69 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olan 69 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu şüphelilerden 29’u, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklandı.

OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-10 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle aranan şahıslar ve suç unsurlarına yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Bu operasyonlar neticesinde, farklı suçlardan aranan 48 kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 17 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yakalanan toplam 69 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 29’u tutuklandı. Yapılan arama işlemlerinde ise 47,25 gram esrar, 61,2 gram metamfetamin, 39,65 gram bonzai, 580 sentetik ecza, 105 kök hint keneviri, 4 tabanca ve 8 silah ele geçirildi.