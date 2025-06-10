Kahramanmaraş’ta 69 Şüpheli Yakalandı

GÜVENLİK OPERASYONLARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen güvenlik operasyonları sonucunda çeşitli suçlarla bağlantılı 69 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sırasında 29 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-10 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, aranan şahıslar başta olmak üzere suça karışan kişiler ve suç unsurlarına yönelik çok sayıda çalışma yürüttü.

OPERASYONLARDA SUÇLULAR YAKALANDI

Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 48 kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda yakalanan 69 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 29’u tutuklandı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH KANTARLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar neticesinde, 47,25 gram esrar, 61,2 gram metamfetamin, 39,65 gram bonzai, 580 sentetik ecza ve 105 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca, 4 tabanca ve 8 silah da operasyonlar sırasında güvenlik güçlerinin eline geçti. Bu durum, bölgedeki güvenlik çalışmalarının etkinliğini ortaya koydu.