Kahramanmaraş’ta 71 kişi yakalandı

POLİS OPERASYONLARI SONUCUNDA YAKALANAN SUÇLULAR

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen polis çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı ve bunlardan 46’sı tutuklandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içinde birçok operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu İle İlgili Gelişmeler

Yakalanan şüphelilerden 24’ünün, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hırsızlık gibi suçlarla ilişkilendirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, adliyeye sevk edildiğinde, 46’sı tutuklandı ve 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yapılan aramalarda, 209,27 gram metamfetamin, 141,28 gram bonzai, 16,48 gram bonzai hammaddesi, 2,87 gram esrar, 1,36 gram kokain, 7 bin 617 adet sentetik ecza, 96 adet sentetik hap, 24 adet tabanca (5’i ruhsatsız, 19’u kurusıkı) ve 31 ruhsatsız av tüfeği gibi maddeler ele geçirildi.

TRAFİK DENETİMLERİ VE CEZALAR

Ekiplerin trafikte yaptığı denetimlerde ise yüksek sesle müzik dinlemekten 142, abartı egzozdan 75 kişi ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 365 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. Bu çalışmalar, şehirdeki genel asayişin iyileştirilmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.