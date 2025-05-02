Kahramanmaraş’ta Afet Toplantısı Yapıldı

KAHRAMANMARAŞ’TA AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş’ta çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere bulundu. Burada, İl Afet Koordinasyon Toplantısı yapılırken, Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Karaloğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehrin yapımı süren kalıcı konutlar ve iş yerleri hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.

VALİ’DEN GÜÇLÜ ŞEHİR VURGUSU

Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, afetlere karşı güçlü, dayanıklı ve hazırlıklı şehirler inşa etmek amacıyla tüm kurumlarla birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. Bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

AZERBAYCAN DESTEKLİ PROJELERİN İNCELEMESİ

Toplantının ardından Karaloğlu ve Ünlüer, Azerbaycan’ın destekleriyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’ni ve yerinde dönüşüm çerçevesinde tamamlanan Ebrar Sitesi konutlarını yerinde inceledi. İkili, bölgede yürütülen projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, yeni evlerine taşınan Fatma ve Uğur Gönül çiftini ziyaret eden Karaloğlu, bu aileye sağlık ve huzur dileklerinde bulundu.