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Kahramanmaraş’ta Altı Yaralı Trafik Kazası

KAZA SONUCU YARALANMALAR YAŞANDI

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde seyir halinde bulunan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 K 044 plakalı minibüs, kaza yaptı. Bu kazada yaralanan 6 kişi hafif yaralar aldı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Öte yandan, kazanın nedenine dair incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

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