Kahramanmaraş’ta Apartman Yıkımı İçin Soruşturma İzni Verildi

KAHRAMANMARAŞ’TA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Kahramanmaraş’ta iki bloktan oluşan Yağmur Apartmanı’nın deprem sonucunda yıkılmasına dair soruşturma etapları devam ediyor. Dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra toplamda 8 kamu görevlisi hakkında da soruşturma izni talebi gündeme geldi.

BİLGİ RAPORU VE KUSUR KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Hayrullah Mahallesi’nde yer alan Yağmur Apartmanı’nın yıkımına yönelik olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen 13 kamu görevlisinin dosyası ayrı tutuldu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, bu 13 kamu görevlisi ile ilgili iddiaların değerlendirilmesi için bir inceleme süreci başlattı ve detaylı bir rapor hazırladı.

İZİN ONAYI VE SORUŞTURMA AŞAMALARI

Raporda belirtilen hususların bakanlıkça incelenmesinin ardından, dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş. ve F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D, İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A. ile İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H. M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılması için izin verildi.