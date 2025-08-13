Kahramanmaraş’ta Araç Ağaçla Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil ağaca çarpmış. Kaza, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi yolunda gerçekleşmiş. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 46 AKG 172 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş.

SORUN VE YARDIM EKİPLERİ

Yoldan çıkan otomobil, ağa çarparak durabilmiş. Kaza sonucunda sürücü yaralanmış. Olayın ardından hemen bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılmış. Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.