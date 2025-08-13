Haberler

Kahramanmaraş’ta Araç Ağaçla Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil ağaca çarpmış. Kaza, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi yolunda gerçekleşmiş. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 46 AKG 172 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş.

SORUN VE YARDIM EKİPLERİ

Yoldan çıkan otomobil, ağa çarparak durabilmiş. Kaza sonucunda sürücü yaralanmış. Olayın ardından hemen bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılmış. Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

