Kahramanmaraş’ta Arıcılığı Seçen Genç

GENÇ BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ARICILIĞA YÖNELDİ

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki İbrahim Kızıl, bilgisayar programcılığı mezunu olmasına rağmen babasının mesleği olan arıcılığı tercih etti. Uzunsöğüt Mahallesi’nde hayatına devam eden Kızıl, arıcılığın kendisine olan etkilerini aktararak, bu mesleği devralmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıl, “Kendimi bildim bileli bu mesleğin içindeyim” diyerek bu işin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

ARILARDAN ELDE ETTİĞİ VERİMİ PAYLAŞTI

Arıcılığın kendisine birçok şey kattığını belirten Kızıl, “Türkoğlu ilçesinde doğdum, büyüdüm. Bilgisayar programcısı olarak mezun oldum ama arıcılık bana daha iyi geldi. Bu meslek, babamdan kalacak ve ben de bu mesleği içindeyim. Arılarla olan ilişkimiz sanki bir dostluk gibi. Çünkü arılar çok iyi hayvanlar. Her şeyleri şifa” dedi. Arıların balından iğne zehrine kadar her şeyinin faydalı olduğunu ifade eden Kızıl, bu mesleği devralarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

ÜRETIM YÖNTEMLERİ VE GEZİNTİLERİ

Kızıl, arıcılığın sürdürülebilirliği için gezinti yaptıklarını belirtti. “Polenlerimiz arı ekmeği dediğimiz şifalı bir üründür. İlkbaharda arılarımızı Hatay Dörtyol’a götürüyoruz. Orada portakal, mandalina, limon gibi çiçeklerin arasında üretim sağlıyoruz. Ardından arıları tekrar Uzunsöğüt köyüne getiriyoruz. Burada 20 gün kalıp, daha sonra Göksun Mahutbey ve Bozhüyük dağlarında arılarımız petek örmeye başlıyor” şeklinde konuştu. Kızıl, bu süreçlerin doğanın döngüsü içinde verimli bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

ORGANİK BALIN KAYNAĞI

Kızıl, arıların binlerce çiçeğe konarak her biri için en organik balı ürettiklerini belirtti. Dağ kekiği gibi birçok doğal bitkinin bulunduğu yerlerde çalıştıklarını söyleyen Kızıl, “Arılar, ne bulurlarsa en organik şekilde bal yapar. Binlerce çiçekler üzerinden polen toplarlar ve ürettikleri balları stoklayarak kış için yiyecek bırakırlar. Geri kalanı ise bizim için” diyerek arıcılığın detaylarını paylaştı.