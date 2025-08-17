Kahramanmaraş’ta Avukat Ö.C. Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ’TA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN AVUKAT TAKİP EDİLDİ

Kahramanmaraş’ta avukat Ö.C., bir polis kontrol noktasında otomobiliyle polise çarptı ve ardından kaçmaya çalıştı. Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir kontrol noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukatın kullandığı aracı durdurmak isteyince, Ö.C. polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak gaza bastı.

POLİSLE ÇARPIŞIP UYUŞTURUCU ATTILAR

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, Ö.C., kendisine engel olmaya çalışan bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan bir paket dışarıya attı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis eki sevk edildi. Polisin takibi sonucu avukat yakalandı ve gözaltına alındı. Attığı pakette ve evinde yapılan aramada toplamda 141.68 gram uyuşturucu ile 9 adet sentetik hap bulundu.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen Ö.C., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, Kahramanmaraş’taki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.