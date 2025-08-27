Kahramanmaraş’ta Ayı Kovanlara Saldırdı

KOVANLARA AYI SALDIRISI

Kahramanmaraş’ta bir bal üreticisinin arı kovanlarına ayı saldırdı. Bu saldırı sonucunda 10 adet kovan ve petekler büyük zarar gördü. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Hacınınoğlu Mahallesi Engizek Yaylası’nda gerçekleşen olayda, ayı tarafından parçalanan kovanlar kullanılamaz hale geldi. Üreticinin, ayının balları yemesiyle yaklaşık 100 bin lira kadar zarara uğradığı bildirildi.

Bal sağım döneminin yaşandığı şu günlerde, olayla ilgili bilgi veren arıcı İbrahim Solak, kovanlarının durumunu ve yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Solak, “Şu anda bal sağım dönemindeyiz. 10 kovanım ayı saldırısı nedeniyle telef oldu. Yaklaşık 100 bin lira zararım var. Emeğimiz heba oldu. Her yıl ayı saldırısına uğruyoruz yaylamızda,” şeklinde konuştu. Bu durum, bölgedeki arıcılara büyük zarar verme potansiyeline sahip.