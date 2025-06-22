Kahramanmaraş’ta AYT Sınavı Gerçekleşti

KAHRAMANMARAŞ’TA AİLECE SINAV HEYECANI

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da gerçekleştirilen AYT sınavı, Kozalak ailesi için unutulmaz bir anı oluşturdu. Murat Kozalak (46), daha önce 6 üniversite bitiren bir mühendis olarak, kızı Zeynep (20) ile aynı sınıfta, oğlu Şevket (18) ile de aynı okulda sınava girdi. Bu durum, nadir rastlanan anlamlı bir birlikteliği ortaya çıkardı.

Kızının sınav deneyimini anlatan Zeynep Kozalak, babasıyla aynı okulda, aynı sınıfta sınava girmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Oğul Şevket ise bu sınavın kendisi için ilk deneyim olduğunu söyleyerek, babasıyla birlikte olmanın kendisi için çok güzel bir his olduğunu ifade etti. Heyecan yapmadığını dile getiren Şevket, aynı zamanda bu anı ailesiyle paylaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kozalak, şimdiye kadar birçok sınava girdiğini ve bu süreçte eğitimin yaşam boyu sürdüğüne inandığını belirtti. Kızının yanındaki sınav deneyiminin mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Murat Kozalak, “Benim yarım kalan hedeflerim var, onları tamamlamak için girdim. Bu bir süreçtir ve Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hayat bir sınavdır, bu eğitimler de yoldaki bir süreçtir” dedi.

Bu deneyim, Kozalak ailesine birlikte geçirdikleri kıymetli bir anı kazandırdı.