Kahramanmaraş’ta Bayram Namazı Coşkusu Yaşandı

DEPREM SONRASI BAYRAM SEVİNCİ

Depremin etkisinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta, binlerce insan Abdülhamid Han Camii’nde bayram namazını kıldı. Bu sene, Ramazan Bayramı buruk bir sevinçle kutlandı. Erken saatlerde, bölgedeki en büyük cami olan Abdülhamid Han Camii başta olmak üzere tüm ibadethaneler doldu taştı. Vatandaşlar, bir araya gelerek bayram namazını birlikte kıldı. Namaz sırasında pek çok kişi, yitirdikleri yakınlarını anarken, kentin yeniden ayağa kalkması için de dualar etti.

BAYRAMLAŞMA VE BİRLİK MESAJLARI

Namazın ardından cami avlusunda toplanan halk, bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajlarını paylaştı. Cami Baş Müezzini Ali Altınköprü, “Ramazan bayramımız mübarek olsun. Tabi kalbimiz buruk. Gazze ve Doğu Türkistan’daki Müslümanların zulüm gördüğü beldelerde yaşananlardan dolayı. Rabbim kazasız belasız kutlamayı vesile kılsın” diyerek hissiyatını dile getirdi. Bayrama katılanlardan Ali Engizek ise “Rabbim böyle güzel bayramlara çıkartsın. Herkesin bayramı mübarek olsun” şeklinde ifade etti.