Kahramanmaraş’ta Bayram Namazı İçin Buluşma

DEPREM MERKEZİ KENTTE BAYRAM COŞKUSU

Kahramanmaraş’ta devam eden toparlanma sürecinin ortasında, binlerce kişi Abdülhamid Han Camii’nde bayram namazı kıldı. Depremin merkez üssü olan kentte bu Ramazan Bayramı, buruk bir sevinçle karşılandı. Sabah erken saatlerde bölgenin en kapsamlı ibadethanesi olan Abdülhamid Han Camii ve diğer camiler, vatandaşlarla dolup taştı. Kalabalık, hep birlikte namazın safını oluşturdu ve bayram namazını gerçekleştirdi.

DUALAR VE BAYRAMLAŞMA

Namaz sırasında vatandaşlar, dualarında kaybettikleri yakınlarını anarken, aynı zamanda kentin yeniden inşası için niyazda bulundu. Namaz sonrası cami avlusunda bir araya gelen halk, bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cami Baş Müezzini Ali Altınköprü, “Ramazan bayramımız mübarek olsun. Tabi kalbimiz buruk. Gazze, Doğu Türkistan Müslümanlarının zulüm gördüğü beldelerde yaşananlardan dolayı. Rabbim kazasız belasız kutlamayı vesile kılsın” dedi.

Ali Engizek isimli bir katılımcı ise, “Rabbim böyle güzel bayramlara çıkartsın. Herkesin bayramı mübarek olsun” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu mudur dediğimiz birlik ve dayanışma ruhu, Kahramanmaraş’ta dikkat çekerken, deprem sonrası hayatın yeniden normalleşme yolunda ilerlediği görüldü.