Haberler

Kahramanmaraş’ta Bayram Namazı İçin Buluşma

DEPREM MERKEZİ KENTTE BAYRAM COŞKUSU

Kahramanmaraş’ta devam eden toparlanma sürecinin ortasında, binlerce kişi Abdülhamid Han Camii’nde bayram namazı kıldı. Depremin merkez üssü olan kentte bu Ramazan Bayramı, buruk bir sevinçle karşılandı. Sabah erken saatlerde bölgenin en kapsamlı ibadethanesi olan Abdülhamid Han Camii ve diğer camiler, vatandaşlarla dolup taştı. Kalabalık, hep birlikte namazın safını oluşturdu ve bayram namazını gerçekleştirdi.

DUALAR VE BAYRAMLAŞMA

Namaz sırasında vatandaşlar, dualarında kaybettikleri yakınlarını anarken, aynı zamanda kentin yeniden inşası için niyazda bulundu. Namaz sonrası cami avlusunda bir araya gelen halk, bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cami Baş Müezzini Ali Altınköprü, “Ramazan bayramımız mübarek olsun. Tabi kalbimiz buruk. Gazze, Doğu Türkistan Müslümanlarının zulüm gördüğü beldelerde yaşananlardan dolayı. Rabbim kazasız belasız kutlamayı vesile kılsın” dedi.

Ali Engizek isimli bir katılımcı ise, “Rabbim böyle güzel bayramlara çıkartsın. Herkesin bayramı mübarek olsun” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu mudur dediğimiz birlik ve dayanışma ruhu, Kahramanmaraş’ta dikkat çekerken, deprem sonrası hayatın yeniden normalleşme yolunda ilerlediği görüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Eruh Atatürk Stadyumu Yenilendi ve Hizmete Açıldı

Eruh Atatürk Stadyumu'nda 480 kişilik yeni tribün açıldı ve stadyumun yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı.
Haberler

Adıyaman’da Binlerce Kişi Bayram Namazında

Adıyaman'da Ramazan Bayramı sabahında binlerce kişi, camilerde جمع göstererek namaz kıldı. Etkinlikte, il müftüsü ve yerel yöneticiler birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.