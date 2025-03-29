Kahramanmaraş’ta Bayram Öncesi Tatlı Yoğunluğu

RENGARENK TATLILARLA DOLU TEZGAHLAR

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’taki tezgahlar çeşitli tatlılarla zenginleşiyor. Vatandaşların tatlı taleplerinin yoğun olduğu belirtiliyor. Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da bazı kişiler evde tatlı hazırlarken, bazıları da hazır tatlılar tercih ediyor. Bayram arifesi dolayısıyla önceden hazırlık yapmayanlar ya da şehir dışından gelenler, tatlıcıların yolunu tutuyor.

ALPEDO KERVANHAN’DA YOĞUNLUK

Şehrin popüler noktalarından biri olan Alpedo Kervanhan, bayram öncesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Burada uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerle dikkat çekiliyor. Özellikle yöresel tatlılara olan ilgi artıyor. Kahramanmaraş’ın meşhur dondurması, fıstıklı baklavası ve burma kadayıfı, bayram sofralarına süs olmak isteyenler tarafından rağbet görüyor. İşletme yetkilileri, tezgahların kısa sürede boşaldığını belirtiyor ve bayram yoğunluğuna hazır olduklarını, vatandaşların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyor.

VATANDAŞLARDAN YORUMLAR

Tatlı almaya gelen Beytullah Kaya, bayram öncesi ürünlerin taze ve lezzetli olduğunu söylüyor. Ünal Kılıç ise “Benim alışverişim bayram için değil günlük. Bayram için de ayrıca geliyoruz. Her yerden tatlı alınmıyor. Ben Konya’dan geldim, 9 yıldır Kervanhan’dan alışveriş yapıyorum” şeklinde konuşuyor.