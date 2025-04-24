Kahramanmaraş’ta, “Beni Dinler Misiniz?” Projesi, Farkındalık Sağladı

KAHRAMANMARAŞ’TA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ

Kahramanmaraş’ta, Yeşilay Şubesi’nin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Beni Dinler misiniz?” projesi çerçevesinde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları yapılarak yaklaşık 20 bin aileye ulaşıldı. Proje, özellikle 4. sınıf öğrencileri ve ailelerine odaklanarak, gönüllü Yeşilay eğitmenleri tarafından düzenli ve sürdürülebilir bilinçlendirme eğitimleri ile desteklendi. Projenin en dikkat çekici kısmını “Beni Dinler misiniz?” adlı mektup çalışması oluşturdu.

MEKTUP ÇALIŞMASIYLA DUYGUSAL BAĞLAR GÜÇLENDİ

Bu mektup çalışması kapsamında, il genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin, bağımlı bir yakınlarına mektup yazarak yardım çağrısında bulunması istendi. Öğrencilerin duygu dolu ifadelerle yazdığı mektuplar, aileleri arasında hem duygusal bağları güçlendirdi hem de bağımlılık konusunda farkındalık yarattı. Mektup çalışması sonucunda dereceye giren öğrencilere, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle ödülleri takdim edildi.

YEŞİLAY BAŞKANI’NDAN PROJENİN ÖNEMİNE VURGU

Törende bir konuşma yapan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, “Beni Dinler misiniz?” projesinin Kahramanmaraş’ta uygulanan özgün bir farkındalık çalışması olduğunu belirtti. Projenin, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici bir adım olduğunu ifade eden Alagöz, “Bu kapsamda, öğrenciler bağımlı bir yakınlarına, bağımlılığından kurtulması için mektup yazarak farkındalık yaratmayı amaçladı. İl genelindeki tüm ilkokullarda 4. sınıf öğrencilerine uygulandı ve 20 bine yakın aileye ulaşıldı.” dedi.

EĞİTİM CAMİASI VE AİLELER PROJEYE DESTEK VERDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, projeye katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Törene öğrenci, öğretmen, aileler ve diğer ilgililerin katılması, projenin toplumda yarattığı etkiyi göstermesi açısından önemli bir fırsat sundu.