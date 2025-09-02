Kahramanmaraş’ta Bıçaklama Olayı Şüpheli Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Kahramanmaraş’ta kaldırımda yürüyen Onur Toy (29), arkasından yaklaşan husumetli F.G. (17) tarafından bıçaklandı ve yaşamını yitirdi. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtları, olayın detaylarını gösteriyor.

Yaralanma ve Müdahale Süreci

Onur Toy, kaldırımda yürüyüş yaparken F.G.’nin aniden arkasından gelerek bıçaklaması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı Toy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı fakat doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

F.G.’nin Yakalanması ve Sorgulanması

Güvenlik kamerası kayıtlarında F.G.’nin Onur Toy’u bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucunda F.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, şüpheli suçunu itiraf etti ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.