Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

KAVGA SONUCUNDA AĞIR YARALANMA

Kahramanmaraş’ta yaşanan bir bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Onikişubat İlçesi’ndeki 5 Nisan mahallesinde bulunan bir parkta meydana geliyor. Henüz netleşmeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Kavgada, üzerinden kimlik çıkmayan 17 yaşındaki bir genç ağır yaralanıyor. Yaralı genç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedavi ediliyor.

KAVGA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntülerde, iki kişinin kavgası ve sonrasındaki gelişmeler yer alıyor. Olayın ardından, polis ekipleri olay yerinde incelemelere devam ediyor.