Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

OLAYIN GERÇEĞİ

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, olay Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Onur Toy ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşüyor.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Kavga esnasında vücuduna bıçak darbeleri alan Onur Toy ağır şekilde yaralı olarak yerde kalıyor. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralı genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor.

POLİS İNCELEME SÜRECİ

Yaşanan bıçaklı saldırının ardından polis ekiplerinin olay yeri incelemesi devam ediyor. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, elektrik tellerinde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ağaçlık alandan ormana sıçrama yaşandı.
Menteşe’ye Molotof Kokteyli Atıldı

Menteşe'de CHP'li Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın aile evine molotof kokteyli atıldı. Olayla bağlantılı iki kişi arıyor.

