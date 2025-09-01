Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, bu olay Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Onur Toy ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi ya da kişiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Kavga sırasında vücuduna bıçak darbeleri aldığı belirtilen Onur Toy, ağır yaralanarak çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, bıçaklı saldırıya uğrayan Toy, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yapmaya devam ediyor. Hâlâ kimliği belirlenemeyen şüphelilere yönelik çalışmalar sürmektedir.