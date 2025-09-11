Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

ANNENİN YARASI

Kahramanmaraş’ta, 1 Eylül tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Onur Toy’un annesi, Özay Tay, acısını dile getiriyor. “Benim yavrum yüzde 50 engelliydi, karıncayı bile incitmezdi. Lütfen bu canileri büyütmesinler, başka annelerin yüreği yanmasın” diyen Tay, oğlunun insanlara zarar vermediğini ifade ediyor. Onur, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. F.G. tutuklanırken, yanındaki E.Ç. serbest kaldı.

ACILARINI PAYLAŞIYORLAR

Özay Tay, dünyalar tatlısı olan oğlunun suçu ve günahı olmadığını belirterek gözyaşı döküyor. “Hep saygılı, temiz yürekli bir evlattı” diyerek Onur’un anısına sahip çıkıyor. Oğlunun arkadaşlarının bile Onur için “Onur abimiz olmazsa okula gitmeyiz” dediğini anımsatan Tay, güvenlik güçlerinin bile can güvenliğinin olmadığını dile getiriyor. “Yakalanıyorlar, geri bırakılıyorlar. Allah rızası için yalvarıyorum; bırakmasınlar, serbest kalmasınlar” sözleriyle yetkililere sesleniyor.

KARDEŞİNDEN ÇAĞRI

Onur Toy’un kardeşi Nazlıcan Tay ise abisinin haksız yere bu şekilde hayatını kaybetmesini anlayamadığını kaydediyor. “Kimseye zarar vermeyen, kendi halinde bir insandı” diyen Tay, serbest bırakılan E.Ç’nin de tutuklanmasını talep ediyor. “Beni düşündüğüm kadar bile düşünmüyorlar. Abim hepinizin evladı olabilirdi” diyen Tay, adalet bekliyor. “Sesimiz olun istiyorum. Yüreğimize bir nebze de olsa bir soğukluk ekleyin istiyorum. Gereken neyse yapılsın” diyerek duyduğu acıyı paylaşıyor.