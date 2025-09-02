Haberler

Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Saldırı; Onur Toy

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ONUR TOY UĞURLANDI

Kahramanmaraş’ta bıçaklı bir saldırıda yaşamını yitiren 34 yaşındaki Onur Toy, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Onur Toy bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak yaralı Toy’u hastaneye götürdü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Toy, yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Onur Toy için bugün, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kümbet Camii’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Toy’un naaşı, kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Bu olay, yerel halkta derin bir yas oluşturdu ve birçok kişi Toy’un hayatının kaybını üzüntüyle karşıladı.

