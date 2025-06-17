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Kahramanmaraş’ta Bina Çöktü, Ekipler Çalışıyor

DEPREM SONRASI YIKIMDA ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkım sürecinde iş makinesi üzerine çökme anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın meydana geldiği noktada, bölgeye gönderilen ekipler iş makinesi operatörünü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı’ndaki yıkım işlemleri sırasında gerçekleşti.

KONTROLLÜ YIKIMDA KONTROLDEN ÇIKMA

6 Şubat’taki depremler sonrası orta hasarlı olarak tespit edilen binanın yıkımına bugün başlandı. Yıkım işlemleri sırasında, iş makinesi birden kontrolden çıkarak, operatörün bulunduğu kepçenin üzerine bina çökmeye başladı. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YIKIM ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bína’nın çökme anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iş makinesinin çalıştığı esnada binanın aniden çökmesi yer aldı. Yaklaşık iki saattir, ekiplerin iş makinesi operatörüne ulaşmak için enkazın altında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.

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