Kahramanmaraş’ta Bina Yıkımında Operatör Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ’TA BİNA YIKIMI SIRASINDA KAZA

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen kazada, iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerle ciddi hasar gören merkez Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’ndeki 9 katlı binanın yıkım çalışmaları başladı. Yıkım esnasında, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek’in (26) kurtarılması için hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından genç operatörün cansız bedenine ulaşıldı. Bu olayın yanı sıra, binanın yıkıldığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.