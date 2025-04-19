Kahramanmaraş’ta Bir Araç Kazası Oldu

KAZA SONUCUNDA YARALANMA OLDU

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Ö.T. yönetimindeki 46 LB 908 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu’ndaki alt geçit girişinde, Ö.Y. idaresindeki 27 ARJ 370 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ö.Y’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.