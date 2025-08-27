Kahramanmaraş’ta Bir Kaza Meydana Geldi

KAZA KURBANLARININ SAYISI ARTIYOR

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada cenazeye giden kişilere otomobilin çarpması sonucu ölü sayısının 2’ye çıktığı bilgisi alındı. Kaza, ilçeye bağlı Saraycı Mahallesi’nde, Göksun-Çardak bağlantı yolunda gerçekleşti.

KAZA ANI VE SONUCU

Edinilen bilgilere göre, F.K. yönetimindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, cenazeye giden yayaların arasına dalarak kaza yaptı. Olay yerinde Süleyman Kuşlar hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri olan Rauf Atalar da yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer 3 yaralının tedavisi devam ediyor.