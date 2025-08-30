Kahramanmaraş’ta Büyük Türk Bayrağı Tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ’TA HIZLI TAMAMLANAN BAYRAK PROJESİ

Kahramanmaraş’ta, Ahır Dağı zirvesine yerleştirilen 40 bin metrekarelik en büyük Türk bayrağı, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde tamamlandı. Bayrağın açılmasıyla ilgili ilk selamı, Türk Hava Kuvvetleri’nin ‘Savaşan Şahinler Filosu’ verdi. Onikişubat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için başladığı gün olan 19 Mayıs’ta, 1800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi’nde bayrağın yapımına başlamıştı. Bayrak, Atatürk’ün komutasındaki Dumlupınar zaferinin 103’üncü yıl dönümünde tamamlanmış oldu.

BAYRAĞA HAVA GÖSTERİSİ

40 bin metrekarelik Türk bayrağını ilk olarak selamlayanlar, Türk Hava Kuvvetleri’nin ‘Savaşan Şahinler Filosu’ oldu. Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden havalanan üç F-16 savaş uçağı, gerçekleştirdikleri gösteri uçuşuna dev Türk bayrağını selamlayarak başladı. Filo, daha sonra Madalyalı Kavşak, EXPO, Abdülhamid Han Camisi ve merkez spor kompleksi stadyumu üzerinde geçiş yaparak halkı da selamladı. Bu gösteri, büyük bir ilgiyle takip edildi.

BAYRAK VE MADALYA BİR ARADA

Şehrin plaka kodundan esinlenerek başlatılan proje kapsamında yapılan 40 bin metrekarelik bayrağın ay kısmı 2 bin 300 metrekare, yıldız kısmı ise 500 metrekarelik bir alana sahip. Proje dahilinde bayrağın yanındaki 6 bin metrekarelik alana ise 5 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre verilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası işlenecek.