Kahramanmaraş’ta Cinayet Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Kahramanmaraş’ta, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanmış eşi Eser Karaca’yı çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı, ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atilla Ayıntaplı, 21 Mayıs’ta özel bir hastanede 3 el ateş ederek Eser Karaca’nın hayatına son verdi. Olay anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı; ardından, yakalanan Ayıntaplı hakkında ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ ve hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit ettiği gerekçesiyle ‘Silahla tehdit’ suçlamasıyla dava açıldı. Davada, Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma gerçekleştirildi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM ETTİ

Mahkeme karar duruşmasına Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca’nın babası Mustafa Karaca ve kardeşi Sefa Karaca katıldı. Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Sanık Ayıntaplı, son savunmasında “Benim çocuğumu göstermiş olsaydı, olaylar bu aşamaya kadar gelmezdi. Devlet bana bir kağıt vermişse ve bu kağıtta da benim çocuğumu görebileceğim yazıyorsa kralı bunu engelleyemez” dedi. Ayrıca, HTS kayıtlarının incelenmesini ve beraat talep etti.

CİNAYET TASARLANARAK İŞLENMİŞTİR

Müşteki avukatları, cinayetin tasarlanarak işlendiğine dikkat çekti. Sanık avukatları ise cezada ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimlerinin uygulanmasını talep etti. Nihayetinde mahkeme, Atilla Ayıntaplı’yı ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve Ç.A.’ya karşı ‘Silahla tehdit’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sabıka kaydı ve dosyadaki somut deliller nedeniyle cezalarda indirim yapılmadığını açıkladı.

KARARLAR ADALETİ TEMSİL EDİYOR

Duruşma sonrasında Eser Karaca’nın babası Mustafa Karaca, “Verilen kararlar çok doğru bir karardır. Vicdanları rahatlatmıştır” diyerek, buna benzer cinayetler için emsal teşkil etmesini umduğunu belirtti. Aile avukatı Mahmut El de, “Mahkeme, sanık Atilla Ayıntaplı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Adalet yerini buldu” ifadelerini kullandı.