Kahramanmaraş’ta Çoban Saldırısı: İki Kardeş Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

20 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi’nde, Yener isimli çoban, hayvanlarını otlatırken içki almak isteyen Seçil G. ve Melek G.’nin istemini reddetti. Bu durum üzerine kız kardeşler, Yener’e saldırmaya başladı.

SALDIRI ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Seçil G., Nail Yener’i sopayla darp ederken, Melek G. o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın görüntüleri, şiddet anlarını açıkça ortaya koyarken, engelli olan Nail Yener, şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA DURUMU

Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Kız kardeşler, pişman olduklarını belirterek beraat talep etti. Nail Yener ise şikayetinin devam ettiğini ifade etti. Savcılık, Melek G. için 11 yıl 10 ay, Seçil G. için de 7 yıl 11 ay hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verdi.

ADalet BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve Seçil G. tutuklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.