Haberler

Kahramanmaraş’ta Çocuk Nehirde Boğuldu

ÇOCUĞUN BOĞULMA OLAYI

Kahramanmaraş’ta yaz aylarının sıcaklarında serinlemek için nehre giren bir çocuk, boğuldu. Nurhak ilçesinde bulunan Çamrak mevkiindeki Göksu Nehri’nde yaşanan bu üzücü olayda, 17 yaşındaki Gökdeniz İspir, aileyle birlikte piknik yapmak amacıyla gittikleri yerde suya daldı.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ

Bir süre suyun içinde kalan Gökdeniz, aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ancak, yapılan kontrolde İspir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Eski Sevgilisinin Kapısını Çaldı

Bakırköy'de, eski sevgilisiyle ayrılığını kabullenemeyen bir kadın, adamın dairesinin kapısını yumruk ve tekmelerle dövdü. Yaşanan arbede sonrası erkek, şikayetçi oldu.
Haberler

Atv’nin Canlı Yayını Nasıl İzlenir?

ATV, haber ve dizi programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, Müge Anlı'nın canlı yayınlarına erişim yöntemleri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.