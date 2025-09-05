Kahramanmaraş’ta Çocuk Nehirde Boğuldu

ÇOCUĞUN BOĞULMA OLAYI

Kahramanmaraş’ta yaz aylarının sıcaklarında serinlemek için nehre giren bir çocuk, boğuldu. Nurhak ilçesinde bulunan Çamrak mevkiindeki Göksu Nehri’nde yaşanan bu üzücü olayda, 17 yaşındaki Gökdeniz İspir, aileyle birlikte piknik yapmak amacıyla gittikleri yerde suya daldı.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ

Bir süre suyun içinde kalan Gökdeniz, aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ancak, yapılan kontrolde İspir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.